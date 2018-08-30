"إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي والإداري والمجتمعي في الدولة"، كان هذا هو الهدف وراء تدشين البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في العام 2015، وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي حينها، إن البرنامج يهدف إلى تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولي المسؤولية والمناصب القيادية وفقًا لأساليب الإدارة الحديثة.

وفي البداية، جرى تعيين عدد من خريجي البرنامج الرئاسي كمعاوني وزراء في الوزارات المختلفة، حسب ما صرحت به الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

واليوم أدى 4 شباب من البرنامج الرئاسي اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي كنواب للمحافظين، وهم "حنان مجدي، إيمان ريان، محمد هاني، ونهال بلبع".

"الحلم اتحقق"، أول تعليق جاء على لسان الدكتورة دينا برعي استشاري التقييم في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، لـ"الوطن" عن تعيين الشباب الأربعة كنواب للمحافظين، معتبرة ذلك نتيجة ما قام عليه البرنامج من 3 سنوات.

وعلى الرغم من وجود شباب منهم كمعاوني وزراء إلا أن استشاري التقييم في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، تعبتر خطوة نواب المحافظات أقرب إلى التجربة العملية المرجوة، حيث يعملون في الميدان، ليراقب البرنامج والجميع أداؤهم ويحكمون على التجربة من خلالهم ليكون تقييم عملي للبرنامج لرؤية ما حققه من إنجاز وما يجب أن يقوّمه.

وعن ما أهّل هؤلاء الشباب لتلك المناصب، قالت "برعي": "المزج القائم في البرنامج بين البرامج التدريبية والتعليمة للمحتوى والأفكار الجديدة ومعرفة العالم ماشي إزاي في مجالات مختلفة والأهم من ذلك هو التطبيق العملي فكل المؤتمرات العملية يوقفوا يتكلموا قدام وزراء، مهارات إنهم يقدروا يوقفوا ويناقشوا ويدافعوا عن وجهة نظرهم باحترام وقوة ويعرفوا يقنعوا الآخرين، فهذا يعتبر نجاح للبرنامج".