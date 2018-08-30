وزيرة الهجرة تتغيب عن ملتقى الشباب القبطي للاحتفال بـ"عيد جوازها"

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال لقائه المفتوح مع المشاركين في الملتقى العالمي الأول للشباب القبطي، من قارات العالم الخمس، الذي تنظمه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حاليا، عن أن وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، تغيبت عن حضور افتتاح الملتقى يوم السبت الماضي، بسبب احتفالها هذه الأيام بعيد زواجها.

وحرصت وزيرة الهجرة، على توجيه كلمة مسجلة، للمشاركين في الملتقى، تم إذاعتها خلال فقرات افتتاح الملتقى، الذي افتتحه البابا بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون.

مكرم: الملتقى خطوة لربط شبابنا من الجيلين الثاني والثالث المقيمين بالخارج بجذورهم في وطنهم

وقالت وزيرة الهجرة في كلمتها: "هذا الأسبوع يعد خطوة هامة لربط شبابنا من الجيلين الثاني والثالث المقيمين بالخارج بجذورهم في وطنهم"، معربة عن سعادتها بانعقاده خاصة بعد أن أعلن القائمون على تنظيمه بأنه مستوحى من فكرة مؤتمر إحياء الجذور الذي نظمته وزارة الهجرة بمدينة الإسكندرية في أبريل الماضي.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن هذا الأسبوع يعد خطوة هامة لربط الشباب المصري من الجيلين الثاني والثالث المقيمين بالخارج بجذورهم في وطنهم، من خلال المحاضرات والندوات والزيارات واللقاءات مع بعض الرموز المصرية التي تتضمنها فاعليات الأسبوع العالمي الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤكدة أن أقوى شريحة لتوصيل الرسالة والأخبار بشكل صحيح عن مصر هم أبناء الجيلين الثاني والثالث، الذين يعيشون في الخارج ويتحدثون نفس اللغة والثقافة.

وأكدت الوزيرة أن هذا الأسبوع سيكون له أثره الإيجابي في نفوس هؤلاء الشباب وكل من سيتابعون هذا المؤتمر في أنحاء العالم من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

والسفيرة نبيلة مكرم من مواليد 13 أغسطس 1969، ولديها ثلاث أبناء.

ويعد الملتقى الذي يأتي بعنوان "عودة إلى الجذور" هو التجمع الأول من نوعه لشباب الأقباط من جميع أنحاء العالم، ويتضمن برنامجه بالإضافة إلى الجانب الروحي جوانب ثقافية وسياحية في معالم مصر المميزة.