"ما تيجي نخرج" اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، كثيرا ما يتم الإجابة عليه بعد حيرة شديدة، فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوطات الحياة وأعباء العمل، سوف تجد الإجابة عند "أي خدمة".

وتستعرض "الوطن" أبرز الفعاليات الفنية والثقافية اليوم الخميس، وأماكن إقامتها وأسعار التذاكر، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، والتي جاءت كالتالي: -

1- حفل عمرو دياب في جولف بورتو مارينا الساحل الشمالي، أسعار التذاكر 300، 750 جنيها.

2- حفل على فرقة المولوية المصرية والمنشد عامر التوني على مسرح النهر بساقية الصاوي، الساعة السابعة مساء، وسعر التذكرة 50 جنيها.

3- أمسية شعرية للشاعر "عادل العش" على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي، الساعة السابعة والنصف مساء، وسعر التذكرة 35 جنيها.

4- فرقة الرانجو والفن السوداني للعازف حسن برجمون آخر عازف لآلة الرانجو الشهيرة ومع التراث الغنائي السوداني على آلة السمسمية الخماسي على مسرح الضمة للفنون الساعة التاسعة مساء، سعر التذكرة 40 جنيها.

5- حفل فريق "دكان" في رووم أرت سبيس بجاردن سيتي الساعة التاسعة مساء، سعر التذكرة 50 جنيها.

6- حفل فني لفرقة الجيل الصاعد بمركز طلعت حرب الثقافي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بقيادة الفنانة إيمان سليمان، الساعة الثامنة مساء، والدخول مجاني.

7- حفل شباب الغناء العربي لمجموعة نجوم "الأصوات الذهبية" في بيت الغناء العربي "قصر الأمير بشتاك" بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الساعة السابعة مساء، والدخول مجاني.

8- العرض المسرحي "حدث في بلاد السعادة" على مسرح السلام بشارع القصر العيني، بطولة مدحت تيخا، علاء قوقة، حسن العدل، المطرب وائل الفشني و من النجوم العرب راسم منصور من العراق، خدوجة صبري من ليبيا، نسرين أبي سعد من لبنان و مجموعة من الشباب، الساعة 9 مساء، أسعار التذاكر 100، 75، 50، 30 و20 جنيها.

9- العرض المسرحي "سيلفي مع الموت" على مسرح ميامي مونودراما من تأليف وبطولة الفنانة نشوى مصطفى ومن إخراج محمد علام، الساعة الثامنة والنصف مساء.

10- العرض المسرحي "الحادثة" على مسرح الغد بالعجوزة من تأليف لينين الرملي وإخراج عمرو حسان، من بطولة مصطفى منصور، ياسمين سمير، الساعة الثامنة مساء، أسعار التذاكر 30، 20 جنيها

11- العرض المسرحي "حي على بلدنا" على المسرح القومي بالعتبة، بطولة أشرف عبد الغفور، عهدي صادق، مفيد عاشور، المطرب محمد عزت، رحاب رسمي، المطربة نهال خالد، من تأليف الشاعر الكبير فؤاد حداد، وإخراج أحمد إسماعيل، الساعة العاشرة مساء، أسعار التذاكر 20 جنيها.

12- حفل إنشاد ديني لفريق "الحضرة" بمركز الربع الثقافي، الساعة السابعة ، سعر التذكرة 60 جنيها.

13- حفل فريق "الدور الأول" بدرب 1718، الساعة الثامنة والنصف، سعر التذكرة 75 جنيها.