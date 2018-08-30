أعلنت شركة "إيني" الإيطالي كشفًا جديدًا للغاز بمنطقة الصحراء الغربية، وقالت الشركة في بيان لها على موقعها الإلكتروني، اليوم، إنه تم حفر بئر الاستكشاف في منطقة جنوب "فارميد" التي تقع داخل امتياز "شرق عبيد".

وأكدت الشركة أن البئر الجديد سيضيف نحو 25 مليون قدم مكعب، مما يؤكد إمكانات امتياز "شرق عبيد".

وقالت الشركة في بيانها إنها تنفذ دراسات لتطوير احتياطيات الغاز ذات الصلة التي يمكن أن تسهم في زيادة إنتاج الغاز من حوض الصحراء الغربية.

ووفقا لبيان "إيني" فإن الشركة تنتج حوالي 55 ألف برميل من البترول في اليوم من حقول الصحراء الغربية عبر شركتها المشتركة مع هيئة البترول "عجيبة".