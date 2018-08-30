أعلنت الدكتورة فاطمة حسام الدين عميد المعهد الفني الصحي بأسوان، أنه تم اعتماد نتائج امتحان دبلوم المعاهد الفنية الصحية بأسوان، حيث بلغت نسبة النجاح العامة لهذا العام 2017/2018 بنسبة 99.2%، حيث حصلت الطالبة لمياء محمود السيد شعبة الأسنان على المركز الرابع على مستوى الجمهورية، والطالبة شيماء عبدالرحيم عبده شعبة أسنان على المركز العاشر على مستوى الجمهورية.

وأشارت عميدة المعهد، إلى أن نسبة النجاح في جميع الشعب كالتالي المعاونون الصحيون وشعبة الأسنان والمعامل الطبية وفنيو الأشعة وصيانة الأجهزة والتسجيل الطبي وفنيات التمريض والتوليد وصحة المجتمع وتمريض الطوارئ والتمريض النفسي بنسبة 100% بينما حققت شعبة فنيات التمريض التأمين الصحي نسبة النجاح 94% وشعبة تمريض الأورام بنسبة 93%. كما جاء ترتيب الأوائل في كل شعبة حسب ترتيب تقديراتهم ودرجاتهم العلمية.