محافظ القليوبية يبدأ عمله غدا باستقبال وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية

قال الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية الجديد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، شددا على ضرورة تحسين الخدمات والتواصل مع الجماهير، وحل المشكلات سواء مياه الشرب والصرف الصحي والقمامة.

وأضاف أن أول يوم عمل له في القليوبية، سيكون غدا باستقبال وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية، وسيحضران لأداء صلاة الجمعة بمسجد ناصر، في بنها في إطار احتفالات القليوبية بعيدها القومي.

وأوضح المحافظ أن القليوبية هي من محافظات القاهرة الكبرى، وتحتاج رعاية واهتماما أكثر مما هي عليه، مؤكدا أن المحافظة مليئة بالملفات الشائكة وبحاجة إلى العمل المتواصل والمبادرات والأفكار الجديدة القابلة للتطبيق على أرض الواقع .