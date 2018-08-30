27 قتيلا على الأقل خلال 3 أيام من المعارك قرب طرابلس

قتل 27 شخصا على الأقل وأصيب مئة بجروح، معظمهم من المدنيين، خلال ثلاثة أيام من المعارك بين مجموعات مسلحة متناحرة في العاصمة الليبية طرابلس، بحسب حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة الخميس.

وكانت المعارك اندلعت الإثنين، في الضواحي الجنوبية لطرابلس واستمرت حتى مساء الأربعاء رغم هدنة أعلنت الثلاثاء لكن لم يتم احترامها.

وتوقفت المعارك الخميس، بعد اتفاق لوقف إطلاق النار أعلنه أعيان من مدن الغرب الليبي، لكن هناك تساؤلات عما إذا كانت الأطراف ستواصل احترامه.

وكلف فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا قوات من مناطق غرب ليبيا ووسطها بالسهر على احترام وقف إطلاق النار.

ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، تقع العاصمة الليبية في قلب صراع نفوذ بين مجموعات مسلحة تسعى للسيطرة على الثروة والسلطة.