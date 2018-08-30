أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، أن إيران لا تزال ملتزمة ببنود الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى رغم الشكوك المحيطة بمستقبل الاتفاق بعد الانسحاب الأمريكي منه.

وأظهر التقرير الأخير للوكالة، أن طهران لا تزال ملتزمة بالمعايير الاساسية "لخطة العمل الشاملة المشتركة" وهو الاسم التقني للاتفاق، الذي أبرم العام 2015 بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وصدر التقرير رغم أن مصير الاتفاق لا يزال مجهولا بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه في مايو الماضي وأعاد فرض عقوبات على إيران.

وافاد التقرير أن الوكالة تمكنت من الوصول "إلى كل المواقع والاماكن في إيران التي كانت تريد زيارتها".

إلا أن الوكالة كررت اللهجة التي استخدمتها في تقريرها السابق من حيث تأكيد أهمية "التعاون الاستباقي وفي الوقت المناسب في ضمان مثل هذا الوصول" الى المواقع من جانب إيران.

وقال دبلوماسي كبير مطلع على الملف إن اللهجة هي "لتوجيه رسالة إلى إيران تجنبا لمشكلات محتملة" أكثر من كونها ناجمة عن سلوك معين من جانب الإيرانيين.

وأكد التقرير، أن مخزونات ايران من اليورانيوم المنخفض التخصيب والماء الثقيل زادت بشكل طفيف منذ التقرير الأخير في مايو، إلا أنها لا تزال ضمن الحدود المنصوص عليها في الاتفاق.

ويعاني الاقتصاد الإيراني من إعادة فرض العقوبات الأمريكية في أعقاب انسحاب ترامب من الاتفاق، مما يضعف التأييد للاتفاق داخل إيران.