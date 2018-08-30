وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له، إلى مطار البحرين الدولي، اليوم الخميس، في زيارة رسمية، وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مقدمة مستقبليه.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، كان في استقبال الرئيس السيسي.

وأشارت الوكالة إلى أنه بعد استراحة قصيرة بقاعة التشريفات الكبرى بمطار البحرين الدولي، غادر موكب الرئيس السيسي إلى قصر القضيبية، حيث جرت مراسم استقبال رسمية، وعزف السلامين الجمهوري المصري والملكي البحريني.

وأضافت الوكالة أنه بعد ذلك تفقد الملك حمد والرئيس السيسي حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما.