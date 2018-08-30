السيسي يبدأ جولة خارجية اليوم تشمل البحرين والصين وأوزبكستان

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ اليوم جولة خارجية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وأضاف خلال تصريحات صحفية نقلتها عنه قناة "إكسترا نيوز" صباح اليوم،، أن الرئيس سيبدأ زيارته الخارجية بالمملكة البحرينية، ثم الصين، ليشارك في منتدى الصين أفريقيا بالعاصمة الصينية بكين وسيلتقي خلال الزيارة بالرئيس الصيني لبحث أوجه التعاون بين البلدين.

وتابع أن السيسي ونظريه الصيني سيشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات وسيختتم جولته الخارجية بزيارة للعاصمة الأزوبكستانية طشقند.