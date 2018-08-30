ألقت أجهزة الأمن بالمنيا، القبض على عاطل سرق سيارة ميكروباص ملك صديقه، وحينما تعطلت به في طريق سمالوط تركها في أحد الشوارع الجانبية وأنصرف.

وتلقى اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، إخطارًا من ضباط مباحث قسم شرطة المنيا، يفيد ورود بلاغ من "أحمد. ا. م"، 45 عامًا، فني صيانة بمجلس المدينة ومقيم دائرة القسم، بسرقة سيارته "ميكروباص" أثناء توقفها أمام مسكنة.

وبتشكيل فريق بحث وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد. ع. ع"، 42 عامًا، عاطل، مقيم بشارع الشيخ ترك ببندر المنيا، وبإرشاده جرى ضبط السيارة، وبعرضها على المبلغ تعرف عليها.

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وقرر أنه أثناء توجهه بالسيارة لمدينة سمالوط، حدث عطل مفاجئ بها، مما دعاه إلى تركها بأحد الشوارع خشية افتضاح أمره، وعلل ارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية حيث تربطه صلة صداقة بمالكها ويعلم كيفية تشغيلها.

ووجه مدير الأمن، بالتحفظ على المتهم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.