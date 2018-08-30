قال الإعلامي مصطفى بكري، إن رجال الرقابة الإدارية لا يفضلون الظهور في الإعلام لأن عملهم يقتضي ذلك الأمر، موضحا أن اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق لم يخرج للتحدث عن دور الرقابة الإدارية عبر وسائل الإعلام علا بطلب من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه سيذكر التاريخ أن الرقابة الإدارية نجحت في زمن اللواء محمد عرفان نجحت في أن ترفع اسم مصر، لتكون مصر واحدة من أهم 20 دولة بتكافح الفساد على مستوى العالم.

وتابع: "التعليمات كانت واضحة، مفيش خطوط حمرا تجاه حد، الجميع سواسية، والفساد يُواجه من الغفير للوزير".