شهد مركز شباب "محمد صلاح"، بمسقط رأس نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، خلوها من المواطنين أثناء سير فعاليات حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بالإمارة الفرنسية موناكو، للإعلان عن أفضل لاعب أوروبي، حيث نافس عليها نجل قريتهم محمد صلاح صحبة البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش.

وبرر أهالي القرية هذا العزوف بسبب أنهم على يقين أن الفرعون المصري لن يحصدها بسبب قوة منافسيه البرتغالي والكرواتي.

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، كأفضل لاعب في الموسم المنصرم، وذلك خلال احتفال منح جوائزه السنوي الذي أقيم، مساء اليوم، في موناكو.

وتقدم مودريتش الذي ساهم في قيادة فريقه إلى لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة تواليا، ومنتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2018 للمرة الأولى في تاريخه، على البرتغالي كريستيانو رونالدو زميله السابق في ريال مدريد، ولاعب يوفنتوس الإيطالي حاليا، واللاعب المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.