قالت يوريكو كويكي محافظ طوكيو، إنها مصرية 100%، مشيرة إلى أن "عام 1971 كانت المرة الأولى التي أزور فيها مصر".

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "دي إم سي"، إنها درست اللغة العربية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، ثم التحقت بجامعة القاهرة ودرست علم الاجتماع وتخرجت من قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة سنة 1976.

وتابعت: "أكتر حاجة بافتكرها وقت وجودي في الجامعة إننا كنا ندرس مادة اسمها الانفجار السكاني، ولو قارنا بين مصر الحالية ومصر أثناء فترة دراستي في السبعينات سنجد أن عدد السكان زاد للضعف تقريبا".