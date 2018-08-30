علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على حركة المحافظين الجدد، موضحًا أن المفاجأة الكبرى كانت في استبعاد الغالبية العظمى من المحافظين القدامى، حيث لم يتبق إلا 6 محافظين فقط، كما أن التغيير جرى في سرية كاملة، على حد قوله.

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، على قناة "صدى البلد": "لم يتم تسريب الأسماء المرشحة إلا قبل فترة وجيزة، الأسماء بدأت تتسرب إمبارح"، مؤكدًا أن الأسماء الجديدة مشهود لها بالنزاهة والجدية في العمل.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تعيين 17 نائب محافظ معظمهم من الشبان يستهدف تأهيل الشباب ليتقلدوا مناصب مهمة.