أكد تامر شحاتة، المدير التنفيذي لإذاعة راديو مصر، أن الإذاعة خلال الأشهر الماضية، حققت طفرة نوعية على كل المستويات وأيضا على مستوى الإيرادات والاعلانات، بخلاف كونها الإذاعة الاخبارية الأفضل في مصر.

وأضاف شحاتة، أنه تم تكثيف الجرعة البرامجية، بأفكار برامج مختلفة وتناسب جميع الأعمار السنية والشرائح المجتمعية، والاتجاه بشكل واضح وصريح تجاه فئة الشباب، ومناقشة موضوعاتها التي لا تنفصل عن الواقع.

وتابع شحاتة، أن الفترة الماضية فى الإذاعة حاولت مواكبة الأحداث العامة فى مصر، بخلاف الأحداث السياسية، فأصبح هناك البرامج الفنية والرياضية وبرامج المنوعات والشباب، بشكل غير مسبوق، وهو ما ساهم فى رفع نسب الاستماع بشكل ملحوظ، ما أدر على الهيئة الوطنية للإعلام دخلا كبيرا.

وأشار شحاتة إلى أن الأرقام أثبتت أن نسب الاعلانات ارتفعت بشكل كبير، بعد التغيرات العديدة التي شهدتها المحطة خلال الفترة الماضية، وتحديدا في شهر رمضان الماضي، والذي شهد تغير شامل في البرامج، التي تماشت مع الشهر الفضيل.

واختتم شحاتة، أن التطور في راديو مصر لن يتوقف عند هذا الحد، حيث سيكون هناك محموعة من البرامج المختلفة خلال الفترة المقبلة، وسنواصل النجاح على مستوى البرامج والاعلانات التي حدثت الفترة الماضية لنثبت أن راديو مصر هو الراديو الأول في مصر.