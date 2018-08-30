أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة توماس جولدبيرجر، أن تدريبات النجم الساطع تعد رمزا مهما للعلاقة الطويلة الأمد، والاستراتيجية بين الجيش الأمريكي والقوات المسلحة المصرية، وأحد الطرق العديدة التي نتشارك من خلالها مع مصر للتعامل مع التهديدات المشتركة للأمن الإقليمي.

وأضاف جولدبيرجر - في بيان صحفي، اليوم الخميس، بمناسبة إقتراب مناورات النجم الساطع - أن بلاده تتطلع إلى استمرار تقوية هذه العلاقة من خلال هذه المشاركة العسكرية.

وتنضم القوات الأمريكية للقوات المصرية، بالإضافة إلى قوات دول أخرى ، في مناورات "النجم الساطع 2018"، في قاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر خلال الفترة من 8 إلى 20 سبتمبر المقبل.

ويشارك حوالي 800 من أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية في مناورات النجم الساطع للسنة الثانية على التوالي، بدعوة من القوات المسلحة المصرية، وسيكون التركيز هذا العام على الأمن والتعاون الإقليميين، بالاضافة إلى تعزيز العمل المشترك في سيناريوهات الحرب غير النظامية.

وتستند مناورات النجم الساطع على العلاقات الأمنية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والشراكة التاريخية التي تلعب دورا رياديا في مكافحة الإرهاب وفي الأمن الإقليمي.

وتعزز المشاركة في هذه المناورات العلاقات العسكرية المتبادلة بين القوات الأمريكية والمصرية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية، وكذلك مع الدول المشاركة الأخرى.

وأكدت السفارة الأمريكية بالقاهرة أن الولايات المتحدة ستظل شريكا لمصر ملتزما بدعم الحكومة والشعب المصري من خلال التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني.