محافظ الإسكندرية يتفقد غرفة العمليات لمتابعة سرعة تجاوبها مع البلاغات

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية الجديد، مساء اليوم، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، عقب وصوله الديوان العام وتسلمه مهام عمله محافظا للإسكندرية، وذلك لمتابعة منظومة العمل بالغرفة والتأكد من كفاءتها في استقبالها بلاغات وشكاوى المواطنين، وسرعتها في التعامل مع البلاغات المقدمة والرد عليها.

وبحسب بيان المحافظة، اليوم، جاء ذلك بحضور اللواء هشام شادي، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام المساعد، وجميع مندوبي المديريات الخدمية وشركات المرافق المتواجدين بالغرفة.

وخلال التفقد؛ استفسر المحافظ من مندوبي المديريات الخدمية وشركات المرافق المختلفة عن طبيعة عملهم بالغرفة ، وتأكد بنفسه من مدى سرعة الاستجابة وإتاحة كافة الخطوط المعلن عنها، ووجه مسئولي غرفة العمليات بعمل حصر شامل لجميع الشكاوي الواردة للغرفة على مدار اليوم وتوضيح ما تم في تلك الشكاوي، وكذا توضيح فترة التعامل مع الشكوى المقدمة.

وأكد المحافظ ضرورة الاستجابة لكافة طلبات المواطنين المشروعة والقانونية وطمأنتهم والعمل على حل مشكلاتهم في أسرع وقت ممكن وإبلاغ المواطنين بما تم في شكواهم أولا بأول .