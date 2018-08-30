أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور القرار الجمهوري رقم 413 لسنة 2018 بتعيين الدكتور محمد لطيف أمينا عاما للمجلس الأعلى للجامعات لمدة أربع سنوات.

لطيف تدرج في العمل الأكاديمي والإداري بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة حتى شغل منصب عميد المعهد منذ يناير 2015، كما شغل عضوية المكتب الفني للدراسات العليا والبحوث بجامعة القاهرة، ومقرر اللجنة العليا لمكافحة الأورام بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى عمله كأستاذ بالمعهد، فضلا عن أنه عضو لجنة تطوير الدواء المصري، وكذا عضو لجنة تطوير التعليم الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات.

كما شارك لطيف بالعديد من البحوث العلمية في عدد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وله بحوث متميزة في مجال تطوير علاج الأورام، بالإضافة إلى عدد من البحوث المتميزة في مجال تطوير التعليم العالي.