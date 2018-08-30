قال الكاتب محمد سلماوي، إن الكاتب محمد حسنين هيكل، أكثر شخصية أثرت فيه مهنيا في مجال الصحافة، وذلك بسبب احتكاكه واصطدامه به في الكثير من المواقف، مشيرا إلى أنه نشأ في عصر به عمالقة في مجال الصحافة والكتابة.

وأضاف "سلماوي"، خلال استضافته في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه قرر أن يكتب في مذكراته كل شيء حدث، مشيرا إلى أنه يرى إحدى مشكلات فن السيرة في الوطن العربي محاولة الكثير تجميل صورته وهو يكتب مذكراته.

وتابع أنه من الأشياء التي يكتبها في مذكراته، أنه وهو في فترة الشباب "كان عندي قناعة إني ملحد، بسبب كثرة تفكيري في وجود الإله وغيرها من الأمور"، ولكنه توصل بعد ذلك إلى أنه مؤمن، ولكن عقله لا يتوقف عن التفكير.