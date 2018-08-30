بين الطب والهندسة.. 4 علماء في حركة المحافظين الجديدة

في قصر الاتحادية، وأمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدى، المحافظون الجدد اليمين الدستورية، اليوم، في أول حركة للمحافظين تشهدها البلاد منذ بدء الفترة الرئاسية الثانية، بعد إعادة انتخابه في أبريل الماضي.

لم تقتصر مفاجآت التعيينات للمحافظين ونوابهم، على "أقباط وسيدات وخريجي البرنامج الرئاسي"، حيث كان للعلميين أيضًا نصيبًا موفورًا في هذه الحركة، ترصده "الوطن" في التقرير التالي.

- الدكتور علاء عبد الحليم محمد مرزوق محافظ القليوبية

حصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة القاهرة عام 1985، ثم حصل على درجة الماجستير في موضوع "الالتهابات فى جراحة الأوعية الدموية"، ثم الدكتوراة عام 1994 فى موضوع "حالة الشريان السباتى والشرايين التاجية فى مرضى الأوعية الدموية قبل إجراء العمليات الجراحية".

أشْرَفَ "عبد الحليم" خلال مسيرته، على أكثر من 50 بحثًا علميًا ورسائل ماجستير ودكتوراة داخل مصر، وخارجها، بجامعات أمريكية، ومستشفى كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، كما شارك في العديد من المؤتمرات العلمية المحلية والدولية، وعضوية اللجنة الدائمة للترقية للأساتذة المساعدين والأساتذة في تخصص الجراحة العامة.

- الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية

هو أستاذ هندسة البيئة بقسم الهندسة الكيميائية في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، عمل كاستشاري علمي مع العديد من الشركات والهيئات الصناعية الكبرى، محليًا وإقليميًا في مجال تحلية ومعالجة المياه، وأجرى العديد من المشروعات البحثية والتنموية في مجال معالجة وتحلية المياه باستخدام تكنولوجيا النانو والأغشية فائقة القدرة، وتباينت نتائج المشروعات بين حصوله على براءات اختراع أو نشر الأبحاث في الدوريات والمجلات العلمية العالمية.

شارك في ملتقى خبراء المياه العرب في يناير 2016 بهدف صياغة استراتيجية عربية للمياه لعرضها على مجلس وزراء المياه العرب، وكذلك في إعداد التقرير العالمي الثالث لتنمية المياه بالتعاون مع برنامج تقييم المياه العالمي التابع لليونسكو عام 2009، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الجوائز، منها جائزة جامعة الإسكندرية للتشجيع العلمي عام 2008، ونقابة المهندسين للتميز في العمل الهندسي عام 2002، وهيئة مياه وكهرباء أبو ظبي للتعاون في مجال تحلية المياه عام 2006.

- الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط

حصلت على بكالوريوس العلوم البيطرية من جامعة بنها، عام 1989، ثم حصلت على الماجستير في نفس المجال من جامعة الإسكندرية عام 1995، وحازت الدكتوراه بعدها بـ4 سنوات في 1999.

كما حصلت ميخائيل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم عام 2007، وذلك عن أبحاث علمية متعددة في مجال الأمراض الفيروسية البيطرية، كان منها "تأثير عدوى فيروس جدري الأغنام، وتأثير لقاحه على مناعة وكيمياء الدم في الأغنام"، وكذلك "دراسات مناعية على الأغنام المحصنة بلقاح التسمم الدموى"، بالإضافة إلى دراسات عن "قابلية عدوى السمان بفيروس جدرى الطيور"، وعدد آخر من الأبحاث العلمية والدراسات المتعلقة بهذا المجال.

حازت كذلك على عضوية العديد من الجمعيات العلمية منها، الجمعية الطبية المصرية للدواجن، والجمعية الطبية العالمية للدواجن، والجمعية المصرية للمناعة، إلى جانب الجمعية الفيرولوجية البيطرية، إلى أن عُينت وكيلًا لمعهد الأمصال واللقاحات البيطرية للأبحاث والدراسات بوزارة الزراعة.

- الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

حصل على بكالوريوس العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة بجامعة القاهرة عام 1987، ثم درجة الماجستير في العلوم الصيدلية من الجامعة عام 1991، قبل حصوله على درجة الدكتوراه في "فلسفة العلوم الصيدلية" عام 1994، ليبدأ حياته مدرسًا في كلية الصيدلة بجامعة السويس، ويساهم في تأسيس قسم الصيدلانيات بالكلية.

حاز غراب على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية لعام 2003، وكان المسؤول عن إنشاء قسم الأبحاث وبراءات الاختراع بشركة ليبوسين إنكربرشنب الولايات المتحدة الأمريكية عام 1997، كما عمل مستشارًا للبحوث والتطوير وبراءات الاختراع في مجال تصنيع بعض المستحضرات والأشكال الصيدلية غير التقليدية على المتسوى الصناعي في العديد من شركات الأدوية.