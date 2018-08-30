معارض قطري: نظام تميم "مُتلون" ومتهالك.. ارتمى في حضن إيران

قال سلطان بن سحيم آل ثاني، معارض قطري، إن النظام القطري يرى في التحالف العربي مساعدة للإرهابيين، بعد أن كانوا مؤمنين بأن تحرير اليمن وإعادة الشرعية ضرورة وحاجة.

وأضاف "آل ثاني"، خلال تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "هكذا هي الأنظمة الصغيرة مبادئها تتغير وتتلون بين يوم وليلة، هكذا هم شيمتهم الغدر، ثم يلومون أشقائنا لماذا يقاطعونهم؟!".

وتابع: "النظام القطري يبدو متصدعاً متهاوياً كما لم يكن سابقاً، من منع أهلنا من المشاعر المقدسة، إلى محاولاته الفاشلة بتدويل الحج، مروراً بكونه أداة في يد الدول المنبوذة، وحتى ارتمائه بشكل رسمي في حضن إيران ومشروعها الفارسي في اليمن.. نظام متهالك".