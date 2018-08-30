بالصور| تامر حسني يتألق في حفله بنادي الشمس

تألق النجم تامر حسني في حفله الغنائي الذي انتهى، منذ قليل، داخل نادي الشمس الرياضي، بحضور الآلاف من محبيه من مختلف المراحل العمرية.

واستهل حسني حفله بأغنية "عيش بشوقك"، التي أعاد غنائها مرتين إحداها مع طفل قعيد بناء على رغبته، والأخرى في نهاية الحفل مع مواهب Voice" kids"، ثم غنى عدد من أغنياته، أبرزها "يا بنت الإيه، كل مرة، قرب حبيبي، حلم سنين، ناسيني ليه"، وغيرها من الأغنيات التي لاقت تفاعلا من الجمهور.

وكرمت إدارة نادي الشمس الرياضي، تامر حسني، ومنظم الحفلات والمنتج وليد منصور، حيث أبدى حسني سعادته بوجوده في هذا الحفل.