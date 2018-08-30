تامر حسني يتفقد مكان حفله بـ"نادي الشمس" قبل ساعات من انطلاقه

تفقد النجم تامر حسني مكان حفله الغنائي داخل نادي الشمس بمصر الجديدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك قبل ساعات معدودة من انطلاق الحفل المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

ورافق حسني، المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، حيث تابعا مراحل تجهيز المسرح، ولبى النجم دعوات الموجودين بالتقاط الصور التذكارية معهم.

يذكر أن تامر حسني قد طرح أخيرا ألبومه الجديد "عيش بشوقك"، إضافة إلي فيلمه الجديد "البدلة"، الذي يتصدر إيرادات أفلام العيد، ويشاركه البطولة أكرم حسني، أمينة خليل، دلال عبدالعزيز، ماجد المصري، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج ماندو العدل.