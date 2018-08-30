استقبلت الصالة الحكومية بمطار القاهرة، مساء اليوم، رحلتين قادميتن من المملكة العربية السعودية، على متنها أكثر من 500 حاج فلسطيني، قادمين من الأراضي الحجازية بعد أداء مناسك الحج، وسيتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر صالة رقم 4 والمخصصة للطيران الخاص.

كان الحجاج الفلسطينيين قد وجهو الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على قراره بفتح معبر رفح، وتسهيل خروجهم من المعبر لأداء الفريضة المقدسة، كما تقدموا بالشكر لجهود القوات المسلحة المصرية فى تأمين خروجهم من المعبر وحتى وصولهم لمطار القاهرة الدولى، ومؤكدين على تقديم الجيش كافة الخدمات للحجاج أثناء الرحلة من المعبر وحتى المطار.

يأتي ذلك فيما خصصت سلطات المطار فرق من العلاقات العامة وضباط الجوازات ومشرفي الحجر الصحي ورجال الجمارك للعمل على سرعة إنهاء إجراءات وصول الحجاج وتقديم كافة الخدمات لهم أثناء انتظارهم بالمطار لحين عودتهم إلى معبر رفح البري.