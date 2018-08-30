لبى نجم الجيل تامر حسني رغبة جمهوره بغناء "ناسيني ليه"، و"كفايك أعذار" أكثر من مرة بناء وسط صيحات كبيرة من الحضور.

وبدأ النجم تامر حسنى حفله فى نادى الشمس منذ قليل، بأغنية "عيش بشوقك"، ثم قدم بعد ذلك أغنية "بنت الإيه"، "أنا ولا عارف"، و"تلفوني رن".

وتوقف الحفل بعد ذلك من أجل تكريمه نجم الجيل تامر حسنى من قبل مجلس الإدارة برئاسة الصحفى أسامة ابو زيد، بجانب تكريم وليد منصور عن فيلم "البدلة"، وقام بتقديم التكريم الزميل عادل عبد الله، ثم ستكمل تامر حسنى الغناء بـ "ليلة"، واكتر حاجة"، "ضحكتها مبتهزرش"

يذكر أن تامر حسنى يعرض له فيلم "البدلة" من سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج وليد منصور، بمشاركة أكرم حسنى، وامينة خليل، وماجد المصرى، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوى، وحسن حسنى، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سراج، وضيوف الشرف حسن الرداد وايمى سمير غانم وأحمد زاهر وأحمد شوبير ومجدى عبد الغنى وتامر أمين.