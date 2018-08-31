قالت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، إن ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعطاء الفرصة للشباب وإشراكهم في إدارة المحافظات ليس غريبا، فالدول الأوروبية تتخذه نهجا لها، إضافة إلى دولة الإمارات.

وأضافت ريان، أن الأمور لا تقاس بالسن و"إحنا مش شوية عيال"، لكن الأمور تقاس بحجم المعرفة والعلم، لافتة إلى أن استغراب المجتمع سببه عدم تعوده على قيادة الشباب، ما يضعنا في تحد كبير لإثبات "أننا قادرون".

وأشارت إلى أن "الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يختار شباب فقط، إنما اختار شباب مؤهلون، لديهم خبرات، بالإضافة إلى التدريب الذي حصلوا عليه على مدار 3 سنوات، فلديهم ملفاتهم وحلول للمشاكل، وكان ينقصهم التنفيذ والصلاحيات وهو مامنحه إياهم الرئيس".

وأشارت نائب محافظ القليوبية إلى أنهم كشباب تولوا مناصب قيادية في المحليات، ولن يبتكروا ملفات جديدة إنما المحليات لديها ملفاتها المعروفة من العشوائيات والإشغالات والتعديات، ولكن الجديد هي آليات التنفيذ وتوعية المواطن فالرئيس شدد على ضرورة مصارحة المواطن بكل ما يحدث، بالإضافة إلى رسم أولويات المحافظة، والبدء بها بعد دراسة طبيعتها.