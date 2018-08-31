عاجل| مذكرة لإحالة المتهم بقتل طفليه "ريان ومحمد" بالدقهلية للجنايات

حررت النيابة الكلية بالدقهلية، مذكرة تفصيلية بشأن اعترافات المتهم بقتل طفليه "ريان ومحمد" تمهيدًا لإحالته إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد للطفلين بإلقائهما في نهر النيل أعلى كوبري فارسكور، وادعاءه اختطافهما خلال خروجهم للتنزه بصحبته في إحدى الملاهي بمنطقة البحر الجديد بمدينة ميت سلسيل.

ووجهت الدائرة شمال المنصورة الكلية لوالد الطفلين محمود نظمي محمد السيد، تهمة قتل عمد نجله "ريان" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على التخلص منه بقتله وتحين الفرضة لذلك حتى واتته فاقتاده بالسيارة إلى مكان الواقعة أعلى كوبري فارسكور وألقى به من أعلى الكوبري بمجرى النيل فسقط به حتى لقي حتفه غرقا على نحو ما أورده تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد أمر الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قتل نجله "محمد"، كما حاز المتهم بقصد التعاطي جوهرين مخدرين "حشيش ومادة ترامادول هيدروكلوريد"، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وانتهت النيابة في المذكرة المذيلة باسم رئيس النيابة الكلية تقديم المتهم للمحاكمة.