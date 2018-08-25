قال مصدر مسؤول، إن النيابة العامة واجهت محمود نظمي، والد الطفلين "ريان ومحمد"، بعدد 32 فيديو رصدتهم كاميرات المراقبة في المحلات ومحطة وقود على طريق فارسكور، وجميعها تؤكد أنه هو من توجه بطفليه إلى مكان الواقعة.

وأضاف المصدر أن فيديو محطة الوقود أثبت مما لا يجعل مجالاً للشك وجود طفليه معه في سيارته وهم يخرجون أيدهم من السيارة فرحًا بالرحلة والاحتفال بالعيد مع أبيهم.

وأشار المصدر إلى أنه بتتبع تليفون المتهم رصد برج اتصالات فارسكور مكالمة بينه وبين زوجته في نفس توقيت الحادث، وهذه الأدلة جعلت المتهم يعترف أمام النيابة العامة بتفاصيل ارتكاب الواقعة منذ خروجهم من البيت حتى إلقائهما من أعلى سور كوبري فارسكور في نهر النيل.

وكان محمد الجرجاوى، رئيس النيابة الكلية بإشراف المستشار خالد خضر المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، وسكرتارية سر محمد السيد، قد قرر، اليوم، حبس محمود نظمى السيد، 33 سنة، عامل، حاصل على دبلوم صنايع، المتهم بقتل طفليه "ريان ومحمد" بمنطقة "ميت سلسيل"، 4 أيام على ذمة تحقيقات النيابة.

ووجهت النيابة لوالد الطفلين اتهامات بالقتل العمد لطفليه "ريان ومحمد" بقيامة بإلقائهما بالنيل بمدينة فارسكور بمحافظة دمياط لتضليل أجهزة البحث الجنائي بعد ادعائه اختطاف الأطفال من مدينة الملاهي بمدينة "ميت سلسيل".

ورافق المتهم خلال التحقيقات عدد من ضباط فريق البحث الجنائي الذي توصل إلى قيامة بارتكاب الواقعة، بعد اعترافه تفصيليا بارتكاب الواقعة.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة ميت سلسيل من محمود نظمي السيد ومقيم منطقة البحر الجديد في المدينة باختطاف طفليه محمود وريان في أثناء وجودهما معه بالملاهي الكائنة في المنطقة، في أول أيام عيد الأضحى.

وانتقلت المباحث بقيادة الرائد محمد فتحي صالح رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبين أن الطفلين كانا مع والدهما للاحتفال بالعيد، إلا أن الوالد تفاجأ بشخص يأخذه بالأحضان، ويدعي أنه زميله في المدرسة في المرحلة الابتدائية، وظل يتحدث معه، وعندما تركه وذهب لم يجد نجليه.

وأوضح شهود عيان أنهم رأوا الطفلين بصحبة سيدة منتقبة، استقلت "توك توك"، وسارت بهما عبر طريق السرو، وبعد 18 ساعة من البحث عثر على جثتي الطفلين في نهر النيل بفارسكور. وخلال الساعات الأخيرة الماضية، أختفى والد الطفلين تمامًا، بعد تشييع الجنازة، في ظروف غامضة، وأغلق هاتفه المحمول، ثم عاد للظهور، واتجه إلى قسم الشرطة، قبل أن يفجر مفاجئة أنه قاتل طفليه.