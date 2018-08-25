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4 تحديات تواجه محمد صلاح أمام برايتون

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مصادر لـ"الوطن": اللجنة الباباوية توصي بنقل 6 رهبان من دير أبو مقار

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