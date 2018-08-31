قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه لا بد من تضافر كل قوى المجتمع من أجل إنهاء ملف "المخلفات الصلبة".

وأضاف السجيني، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أنه تم التوصل مع الحكومة في وقت سابق من أجل إيجاد حلا جذريا لمشكلة القمامة، موضحًا أنه تم التوصل إلى وجود 22 مليون طن من القمامة يجب التخلص منها عن طريق إعادة التدوير بـ51 مدفنا، تمتلك منهم الدولة مدفنين فقط، لافتا إلى أن إعداد البنية التحتية اللازمة للتخلص من القمامة يبلغ تكلفته 20 مليار جنيه.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن تشغيل المدافن سيتكلف 7 مليارات جنيه سنويًا، تمكنت الدولة من جمع ملياري جنيه منها، وهو ما يعني وجود فجوة تمويلية تقدر بـ5 مليارات جنيه.