قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يجب تحريك أسعار رسوم النظافة، مستدركًا: "لكن لن نخطو في هذا الإجراء قبل تطوير المؤسسات، حتى يشعر المواطن أن هناك نتائج على الأرض لما يدفعه من رسوم".

وأضاف السجيني، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC": "في تجمعات عمرانية مش بتدفع وتحديدًا الكومباوندات، بحجة إنها بتدفع لإدراة الكومباوندات، وأغنى واحد في مصر مش بيدفع إلا 8 جنيهات بس، وأفقر واحد بيدفع 2 أو 3 جنيهات".

ولفت السجيني، إلى أن هناك نسبة من الضرائب العقارية تستقطع لمنظومة النظافة، موضحًا أنها ضريبة محلية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لتشجيعهم على دفعها، مؤكدا أن 25% منها ستخصص للمحليات و25% أخرى ستخصص لـ"صندوق تطوير العشوائيات".