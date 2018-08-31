"محلية النواب": الرئيس تدخل لتحريك ملف "القمامة"

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تدخل من أجل تحريك ملف "القمامة"، حيث طلب من وزير التنمية المحلية ووزيرة البيئة أن يعرضا عليه مستجدات الملف خلال شهر.

وأضاف السجيني، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أنه لا بد للدولة أن تمتلك شركة وطنية تنافس الشركات الأجنبية الأخرى في إطار السوق الحر.

وتابع: "وضعنا خارطة طريق لإدارة ملف القمامة، حيث تستغرق الخطة العاجلة عدة أسابيع أو أشهر، بينما تستغرق الخطة طويلة المدى 4 سنوات، لتجهيز 51 مدفنا لإعادة تدوير 22 مليون طن قمامة".