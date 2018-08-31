قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إننا "نودع الآن شهر أغسطس، وهو شهر الرطوبة العالية، والطقس مستقر بنسبة كبيرة، ودرجات الحرارة في معدلها الطبيعي بالنسبة لهذا التوقيت من هذا العام، والطقس معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على القاهرة".

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الظاهرة الجوية المؤثرة هذه الأيام هي الشبورة المائية، ولكنها خفيفة، وغير مؤثرة على حركة السيارات.

وتابع أن نشاط الرياح ينحصر على منطقة جنوب سيناء فقط، وباقي أنحاء الجمهورية الرياح بها معتدلة، والبحر المتوسط يشهد هدوءا للرياح، ما يسمح بعمليات الصيد والملاحة بشكل جيد، أما البحر الأحمر وخليج السويس فنشاط الرياح بهما يعيق حركة الملاحة البحرية.

واستكمل: "هناك بعض السحب المتوسطة والمنخفضة، على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب سيناء، وقد تشهد جنوب سيناء أمطارا خفيفة"، لافتا إلى أن الرطوبة مازالت من 85% إلى 90%، ولكن وجود السحب في هذه المناطق يقلل تأثير الرطوبة.

وشرح شاهين أن المدن الساحلية الجو بها ممتع، والملاحة البحرية هناك معتدلة إلى حد كبير.