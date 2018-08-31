أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن أن آخر رحلات عودة المسافرين من إجازة عيد الأضحى من الصعيد إلى القاهرة والإسكندرية عبر القطارات الإضافية البالغ عددها 26 قطارا ستكون اليوم، مشيرا إلى أن حركة القطارات على خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري تسير بصورة منتظمة، وأن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها.

وقال رسلان، لـ"الوطن"، إن الهيئة ستتيح نظام "أبلكيشن" المحمول، لحجز تذاكر القطارات على جميع خطوط السكة الحديد، رسميا أول أكتوبر المقبل، مؤكدا أن الهيئة تعمل على القضاء على زحام المواطنين أمام منافذ بيع تذاكر القطارات.

وأوضح أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ كل مشروعات التطوير بمنظومة السكة الحديد، حتى يتسنى لها تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.