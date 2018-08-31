قالت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، إن ما فعله الرئيس السيسي من تولي الشباب واشتراكهم في إدارة المحافظات ليس أمرا غريبا ولكن الدول الأوروبية تتخذه نهجا لها بالإضافة إلى بعض التجارب العربية مثل الإمارات، مشيرة إلى أن الأمور لا تقاس بالسن ولكن تقاس بحجم المعرفة والعلم.

وأضافت ريان، لـ"الوطن" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يختار شباب وفقط وإنما شباب مؤهلون ولديهم خبرات بالإضافة إلى التدريب الذي حصلوا عليه على مدار 3 سنوات، فلديهم ملفاتهم وحلول للمشاكل وكان ينقصهم التنفيذ والصلاحيات وهو ما أعطاهم لهم الرئيس.

وقالت إنهم كشباب تولوا مناصب قيادية في المحليات ولم يبتكروا ملفات جديدة فالمحليات لديها ملفاتها المعروفة من العشوائيات والإشغالات والتعديات ولكن الجديد هي آليات التنفيذ وتوعية المواطن.