قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، إنه انطلاقا من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رعاية المتفوقين لتحفيزهم ومواصلة التفوق والعطاء، نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوي لتكريم الطلبة المتفوقين في مختلف الشهادات العامة والجامعية والدراسات العليا من أبناء الضباط العاملين والمتقاعدين وضباط الصف والعاملين المدنيين والحاصلين على درجة الدكتوراة في مختلف المجالات عن العام الدراسي 2017 - 2018.

وبدأ الاحتفال بالمعزوفات الوطنية للموسيقات العسكرية، والترحيب بضيوف الحفل وعزف الأناشيد الوطنية وسط جو أسري عمه الفرح والسرور.

وألقى اللواء أ.ح مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع، كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجه من خلالها التحية والتقدير للطلاب المتفوقين من أبناء أسر القوات المسلحة مباركا لهم نجاحهم، مقدما الشكر الجزيل لأولياء الأمور لما بذلوه من الجهد طوال العام الدراسي، لإعداد الكوادر التي تعد أمل مصر وسبيلها نحو اللحاق بركب التقدم العلمي الذي يشهده العالم في كل المجالات، مطالبا إياهم ببذل مزيد من الجهد والتفوق من أجل رفعة الوطن.

وأعرب الطلاب وأسرهم عن سعادتهم البالغة لما لمسوه من وفاء القوات المسلحة لأبنائها، لتبقى دائما متماسكة ترعى العلم وتشجع الشباب نحو غد أفضل لمصرنا الغالية.