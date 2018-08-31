خصصت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، سيارتين إسعاف تابعتين للمطار، لنقل حالتين مرضيتين من الحجاج الفلسطينيين فور وصولهما من الأراضي المقدسة، لنقلهما إلى معبر رفح البري ومنه إلى قطاع غزة.

وصلت الحالتان على الطائرة المصرية القادمة من المدينة المنورة، والتي جرى تخصيصها للفلسطينيين، وجرى إنهاء إجراءات وصولهما بصالة 4 المخصصة للحجاج الفلسطينيين.

وتبين صعوبة نقل كل من "فاطمة. ح. " و"غصون. م. ر" وسط الأتوبيسات لسوء حالتهما الصحية وقرر الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بالمطار نقلهما تحت الإشراف الطبي، وخصص محمود غنيم، مشرف إسعاف المطار سيارتين من إسعاف المطار بنقلهما إلى معبر رفح البري مع فوج الأتوبيسات الذي ضم 19 أتوبيسا.