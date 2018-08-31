بدأ توافد العشرات من المواطنين وقيادات وأعضاء حزب التجمع، على مسجد عمر مكرم القريب من ميدان التحرير في القاهرة، استعدادًا لتشييع جنازة الكاتب الصحفي الراحل حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسي للحزب وأحد مؤسسيه الأوائل مع 132 عضوًا آخرين بقيادة خالد محيي الدين.

ووصل قبل قليل، جثمان الراحل حسين عبد الرازق إلى المسجد لتأدية صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة قبل دفنه في مقابر الأسرة في القاهرة.

ويشارك في تشييع جنازة الراحل، عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين الواضعة لدستور 2014، والنائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، ونبيل زكي المتحدث باسم الحزب.