نعى النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، المناضل حسين عبدالرازق عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس مؤسسة خالد محيي الدين الثقافية، الذي وافته المنية اليوم بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي.

وقال "كمال" فى بيان، إنه يقدم العزاء لليسار المصري في رحيل فارس سياسي خلوق مثقف نظيف اليد معروفا بمواقفه الوطنية صاحب رأي ورؤية سياسية مقدما لجميع أفراد أسرته العزاء والدعاء لهم بالصبر والسلوان.

كان النائب عبدالحميد كمال، قد قدم الشكر لرئيس الجمهورية لاستجابته لعلاج المناضل حسين عبد الرازق بمستشفي القوات المسلحة على نفقة الدولة تقديرا لتاريخه السياسي والوطني.