أعلن بيت السناري، عبر صفتحه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن ورشة لتعليم فن الخيامية، وتشمل الورشة طريقة استعمال الابرة والمقص بالطريقة السليمة الاحترافية، واستخراج التصميم ونقله على ورق سميك يسمى أرونيك، وكيفية تخريمها على خطوط التصميم المعد تنزيله على القماش المعد كأساس المشغولة، واختيار ألوان قطع القماش المختلفة وتثبيتها بالإبرة والفتلة حتى يتم الانتهاء من التصميم، وإضافة التفاصيل للمشغولة للحصول على تابلوه وعمل البرواز الخاص بالمشغولة وكيها.

وتقدم الورشة، الفنان التشكيلي خالد عبد المجيد؛ متخصص في فن الخيامية.

وأيام الورشة هي الاثنين 10 سبتمبر، والخميس 13 سبتمبر، والاثنين 17 سبتمبر، والخميس 20 سبتمبر، والاثنين 27 سبتمبر، والاثنين 1 أكتوبر، والخميس 4 أكتوبر، ومدة الورشة شهر، ومدة المحاضرة 3 ساعات.

ومواعيد التسجيل من الأحد إلى الخميس، بدءا من الساعة 10 صباحا، حتى 6 مساء.

ويمكن التواصل مع البيت، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي لمزيد من التفاصيل.