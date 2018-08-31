قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن مصر اليوم تودع حسين عبدالرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، أحد رموز اليسار الذي ناضل بشرف من أجل قضايا اشتراكية وديمقراطية ومواجهة الفساد.

وأضاف الزاهد لـ"الوطن" على هامش مشاركته في جنازة عبدالرازق من مسجد عمر مكرم بالقاهرة، أن عبدالرازق ترأس تحرير جريدة الأهالي في أزهى عصورها وقدم تجربة جديدة مبدعة في مجلة اليسار تفتحت نوافذها لكل التيارات وللأجيال الشابة.

وتابع أنه كان نموذجا مشرفا في العمل النقابي دافع بجسارة عن حرية الصحافة وشارك في كل معارك الوطن ولم يتخلف أو يحني رأسه لأي سلطة ومثله لن يغيب فهو رحل عنا بجسده وستظل مسيرته تلهمنا الطريق.