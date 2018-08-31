قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن تجميع صكوك الأضاحي على مستوى الجمهورية، وصلت لـ62 مليون جنيه بمعدل 60 ألف طن لحوم أضاحي مذبوحة توزع لصالح المواطنيين بمعرفة وزارة التموين، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة لكي تصل بها في العام المقبل إلى 100 مليون جنيه مليون جنيه عن طريق التجميع الإلكتروني.

وأضاف الوزير أن الإقبال هو دليل على عودة التفاعل بين أمام المسجد والمجتمع وأن الشعب المصري كريم ومعطاء، بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، خلال زيارته لمحافظة القليوبية.