استقبل الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بمقر الديوان العام، في أول يوم عمل للمحافظ الجديد استعدادًا لإقامة مؤتمر صحفي للوزير يعقبه إلقاء وزير الأوقاف خطبة الجمعة، احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة.

ومن المقرر أن يستأنف عبدالحليم، باقي الاحتفالات بالعيد القومي، والتي جرى تأجيلها بسبب حركة المحافظين وتغيير محافظ القليوبية.

ويذكر أن محافظة القليوبية، تحتفل كل يوم 30 من شهر أغسطس كل عام بالعيد القومي لها، لأنه اليوم الذي يواكب افتتاح القناطر الخيرية عام 1868، وتعد القناطر من مميزات المحافظة، ويتوافد عليها السائحون والزائرون من مختلف أنحاء الجمهورية لمشاهدة المناظر الطبيعية والمنتزهات والحدائق.