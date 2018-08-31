أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، ظهر اليوم الجمعة، مبادرة "الرياضة أسلوب حياة " في مسابقات الجري والمشي وركوب الدراجات بداية من أمام كوبري جيهان حتى بوابة الأستاد ضمن خطتها لتفعيل النشاط خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

صرح بذلك الدكتور أيمن عقبة، وكيل مديرية الرياضة، لافتا إلى أن تلك الفاعيات جاءت تحت إشراف والتنسيق المحاسب محمد إسماعيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وشوكار الخطيب، مديرة الإدارة والزملاء بإدارة الرياضة.

وأوضح "عقبة" أن الهدف من تدشين البرنامج الرياضي هو تفعيل المشاركة الإيجابية للمارسة الرياضة بأسلوب بسيط.

وجدير بالذكر أن إدارة الرياضة أقامت مارثون الجري الجمعة قبل الماضية حضره اللواء إسماعيل الفار، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية نائبا عن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأنه ستقام يوم الجمعة المقبلة مسابقات للجري والمشي.