يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش القمة الثلاثية حول سوريا التي تحضر في طهران، وفق ما أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أنه من المتوقع عقد قمة بين إيران وروسيا وتركيا، الدول الثلاث التي ترعى مفاوضات أستانة للسلام حول سوريا، في السابع من سبتمبر في إيران.

وأكد بيسكوف أمام الصحافة "أبلِغنا من الطرف الإيراني أنهم عادوا إلى خيار طهران. لذلك يتمّ تحضير القمة الثلاثية في طهران". وكانت قناة "إن تي في" التركية الخاصة أعلنت، الإثنين، أن القمة ستُعقد في تبريز.

وأضاف المتحدث "بالتالي، من الطبيعي توقع أن يغتنم بوتين وإردوغان هذا اللقاء الثلاثي لمتابعة محادثاتهما الثنائية".

وعُقد الاجتماع الأخير من هذا النوع بين الرؤساء الروسي والتركي والإيراني في أنقرة في أبريل، وقبل ذلك في سوتشي بروسيا في نوفمبر الماضي.

تأتي التحضيرات للقمة الجديدة في حين يبدو وشيكا الهجوم على إدلب في شمال غرب سوريا، آخر أبرز معاقل الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا".

ويسيطر تنظيم "هيئة تحرير الشام" على نحو 60% من إدلب، بينما تسيطر فصائل معارضة متناحرة أخرى على باقي المحافظة.

لكن بحسب خبراء، يتوقف شنّ النظام هجوما على هذه المنطقة الواقعة على الحدود مع تركيا، على الاتفاق بين موسكو حليفة دمشق الرئيسية، وأنقرة التي تدعم المعارضة.