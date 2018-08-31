أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة حاجة بلاده إلى منظومة اس-400 الروسية للدفاع الجوي التي ستتزود بها قريباً في وقت تشهد العلاقات توتراً بين أنقرة وواشنطن التي تعارض حيازتها لها وتهدد بوقف تسليمها طائرات اف-35.

وقال أردوغان خلال حفل تخريج ضباط صف في باليكسير في غرب البلاد، إن "تركيا بحاجة إلى صواريخ اس-400. الاتفاق بهذا الشأن تم وبمشيئة الله سنحصل عليها في القريب العاجل".

وتؤكد تركيا وروسيا إبرام الاتفاق بشأن هذه الأسلحة وتقول أنقرة إنها ستحصل على المنظومة التي تضاهي صواريخ باتريوت الأميركية العام المقبل.

أما واشنطن فترى أن حيازة صواريخ اس-400 تطرح من جهة مشكلة مواءمتها مع أنظمة الحلف الأطلسي الذي تنتمي إليه تركيا ومن جهة ثانية حماية الأسرار التكنولوجية لطائرة أف-35 الأميركية التي يفترض أنها قادرة على الإفلات من منظومة اس-400 وترغب تركيا في الحصول عليها.

وأضاف اردوغان أن تركيا "تحتاج كذلك إلى اف-35. هل سيسلمونها لنا أم لن يسلموها لا أعرف. إذا سلموها سيبرهنون أنهم يفون بالتزاماتهم".

ساءت العلاقات التركية الأميركية بسبب احتجاز تركيا القس الأميركي أندرو برونسون الذي تتهمه بالتجسس وبارتكاب أعمال "إرهابية" وبات الآن قيد الإقامة الجبرية في إزمير.

وساهم هذا التوتر في تدهور الليرة التركية التي فقدت نحو 40% من قيمتها منذ بداية السنة.

بهذا الصدد قال أردوغان أمام الخريجين إن "الجهود الرامية إلى التسبب في انهيار القطاعين الاقتصادي والعسكري التركي بسبب محاكمة جارية في إزمير هي غير مفهومة على الإطلاق".