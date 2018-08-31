قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة، انتهت من إجراء العمليات الجراحية لأكثر من 14 ألف مريض.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك نحو 27 ألف مريض سجلوا على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، بالإضافة إلى الخط الساخن لقوائم الانتظار، ضمن مبادرة الرئيس السيسي.

وأشارت الوزيرة إلى أنها تفقدت غرفة عمليات قوائم الانتظار لمتابعة أعمال "الغرفة" بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج الجديد، ومشاركة عددٍ من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، مساء أمس.