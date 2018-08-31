وقع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد حبلص المدير التنفيذي للمستشفى السعودي الألماني، في مقر المستشفى بالقاهرة في قاعة المؤتمرات الخاصة بالمستشفى.

وأعقبه مؤتمر صحفي ضم عدد كبير من الصحفيين و القنوات والإذاعات الفضائية و المصرية، البروتوكول يهدف لربط التعليم بالصحة لتقديم برامج الدراسات العليا لكافة العاملين بالمستشفى، و ذلك في إدارة المستشفيات و الرعاية الصحية و مكافحة العدوى والجودة لأن الأكاديمية بها معهد الجودة الوحيد المتخصص في مصر، و ذلك من خلال كلية الدراسات العليا بالأكاديمية، و التي سوف تخصص منهج ملائم يجمع بين الناحية الأكاديمية و العملية لمساعدة الأطباء لتقديم خدمة متميزة للمرضى.

وأعرب "حبلص" عن أهمية تدريب كوادر مسؤلة عن اهم المجالات و هو مجال الصحة ليكتسب الخبرة في التسويق والموارد البشرية و الادارة حيث يتم الدمج بين العلم و الخبرة بهدف خدمة المجتمع.

كما أوضح أن هذه المبادرة مجرد بداية يتلوها توسعات لاحقة داخل و خارج المستشفي و في كيانات أخرى أيضًا و الهدف منها رفع كفاءة العاملين في المستشفى من داخل أو خارج المجموعة.

و قد تم توقيع البروتوكول من خلال عميدة كلية الدراسات العليا بالقاهرة الدكتورة منى قدري، و التي ستتولى تنفيذ البروتوكول بكلية الدراسات العليا بفرع الأكاديمية بشيراتون.