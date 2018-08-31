نعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المناضل الحقوقي السوداني الدكتور أمين مكي مدني، الذي وافته المنية، اليوم، في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت المنظمة، في بيان، قبل قليل: "كان الراحل الكبير أحد الآباء المؤسسين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وأبرز رواد الديمقراطية والحريات في السودان والمنطقة العربية".

وأضافت المنظمة في بيانها، أن "مدني" كان أحد أعضاء حكومة الائتلاف الديمقراطي في بلاده 1986 عقب الثورة الشعبية ضد حكم الرئيس السابق جعفر نميري، وهي "الحكومة التي أطاح بها الانقلاب العسكري في العام 1989".

وذكرت المنظمة ان الراحل كان له دور بارز في حركة حقوق الإنسان أثرت في اختياره لتولي مواقع بارزة في الأمم المتحدة في المراحل الحرجة، حيث كان المؤسس لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العام 1994، ثم مديرًا للمكتب الإقليمي للمفوضية في المنطقة العربية، ومديرًا لقسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق 2003، ومديرًا لقسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو.

ويعد مكي مدني، وهو وزير سابق في الحكومة الانتقالية "1985/1986"، أحد أبز قادة العمل المعارض في السودان، حيث رأس مبادرة المجتمع المدني العضوة في تحالف "نداء السودان".

وذكر البيان أن الراحل كرس خبراته كخبير قانوني في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعرض للملاحقة والاعتقال، كان آخرها اعتقاله في ديسمبر 2014 لتأسيسه مع بقية قوى المعارضة تحالف "نداء السودان" بأديس أبابا، كما منع من السفر 2017 لتلقي العلاج ما فاقم وضعه الصحي.

وأمين مكي مدني من مواليد مدينة ود مدني في 2 فبراير 1939، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي المقارن من جامعة "أدنبره" في 1970، وماجستير في القانون بدرجة الامتياز من جامعة لندن 1965، ودبلوم القانون المدني من جامعة لوكسمبورج 1964، وليسانس في الحقوق من جامعة الخرطوم 1962. وسبق أن كان عضوًا باللجنة الدولية للاستقصاء حول الحرب الإسرائيلية اللبنانية عام 2006، وهو كاتب تقرير الخلفية للجنة الدولية للحقوقيين عن حالة حقوق الإنسان في السودان.