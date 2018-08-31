في هذا التاريخ من كل عام يعاد المشهد مرة أخرى، ولكن هذا العام تحديدًا تمر الذكرى الـ 21 المشهد الأخير في حياة "أميرة القلوب"، تخرج مع صديقها دودي الفايد من الفندق تنطلق سيارته أولًا فارغة، وبعد منتصف الليل ينطلقا معا في سيارة أخرى كحيلة للهروب من عدسة المصورين من ملاحقتهم المستمرة، لم تنطلي الخدعة على عدد من المصورين الذين تابعوا السيارة بحثًا عن صورة لأميرة ويلز السابقة برفقة صديقها، احتكاك عجلات الموتسيكلات التي يركبها المصورين تمتزج بأصوات "تكتة" الكاميرات، يحصل سائق السيارة على أوامر بزيادة السرعة، يستفذهم ذلك يزيدون السرعة والاقتراب، السيارة تخرق السرعة المقررة بـ 65 كيلو متر داخل نفق ألما وتصل السرعة إلى 100 كيلومتر، السائق يفقد السيطرة على السيارة التي تترنح يمينًا ويسارًا حتى اصطدمت بالعمود 13 داخل النفق، لترحل ديانا سبينسر أو -أميرة القلوب- وتوقفت عقارب حياتها عند 36 عامًا.

حياة أميرة ويلز، مليئة بالتفاصيل والقصص كانت غنية لدرجة كبيرة ليتم تحويلها إلى عدد كبير من الأعمال السينمائية، وفيما يلي أهم الأعمال التي تناولت أو تطرقت إلى حياتها:

- "The Queen": فيلم من إنتاج بريطاني عام 2006، يصور رد العائلة المالكة البريطانية على وفاة الأميرة ديانا، إخراج ستيفن فريرز، تأليف بيتر مورجان، وبطولة هيلين ميرين في دور الملكة إليزابيث الثانية، وتنظر الملكة والأمير فيليب إلى وفاة ديانا كشخصية عادية بعد طلاقها من ولي العهد، وبالتالي لا يجب إقامة جنازة رسمية ملكية، وهذا يتناقض مع وجهات نظر توني بلير وزوج ديانا السابق الأمير تشارلز، الذي يفضل رغبة الجمهور العام في قيام القصر بالتعبير الرسمي عن الحزن.

- "Diana": فيلم من إنتاج عام 2013، بطولة نعومي واتس ونافين أندروز، من إخراج أوليفير هيرشبيجيل وكتابة ستيفن جيفريز وهو مأخوذ عن كتاب بعنوان "Diana: Her Last Love" تأليف كيت سِيل تم إصداره عام 2001، وتتناول الفيلم الفترة في حياة الأميرة ديانا بعد طلاقها من ولى عهد بريطانيا الأمير تشارليز، وعلاقتها الغرامية بعد ذلك مع جراح القلب من أصل باكستاني حسنات خان، وعماد الفايد نجل رجل الأعمال المصري محمد الفايد، وحصل الفيلم على آراء سلبية من النقاد البريطانيين والأمريكيين ومن بينهم طبيب القلب - حسنات خان- الذي خرج عن صمته ووجه انتقادات لصناع الفيلم متهمه بتشويه علاقة حبه بالأميرة الراحلة.

- "The Murder of Princess Diana": فيلم تلفزيوني من إنتاج عام 2007، إخراج جون ستريكلاند وهو مأخوذ عن كتاب بالاسم نفسه، بطولة جينيفر موريسون كمراسلة أمريكية، استند الفيلم على كتاب نويل بوتام، وتدور أحداث الفيلم حول صحفية أمريكية تدعى جنيفر موريسون، تبحث وراء حادث السيارة المأساوي، الذي أودى بحياة الأميرة ديانا، ورفيقها دودي الفايد، وسائقهما في نفق بباريس، وجسدت دور الأميرة ديانا ناتالي بروكر.

- "The Story of Diana": فيلم وثائقي تلفزيوني من إنتاج أمريكي عام 2017، ويتناول الجوانب كافة في حياة الأميرة ديانا على مدار 4 ساعات حيث عرض على جزئين في 9 و10 أغسطس 2017، بمناسبة الذكرى الـ 20 لوفاتها، ويضم الفيلم من خلال المقابلات مع المؤرخين والخبراء والأشخاص الذين عرفوا ديانا شخصيًا، متداخلا مع لقطات أرشيفية، ومن بينهم هؤلاء الأشخاص شقيقها الأصغر تشارلز سبنسر، بالإضافة إلى مقابلات مع آخرين قريبين من الأميرة، بما في ذلك ريتشارد برانسون، لانا ماركس، وواين سليب، وإنديا هيكس والتي كانت إحدى إشبينات ديانا سبنسر في حفل زواجها.

- "Diana, 7 Days": فيلم وثائقي من إنتاج عام 2017، تم بثه في المملكة المتحدة من قبل هيئة الإذاعة البريطانية، جاء إنتاجه بتكليف من الأمير وليام والأمير هاري للاحتفال بالذكرى العشرين لوفاة والدتهما، ديانا أميرة ويلز، ويركز الفيلم على وفاة ديانا وجنازتها وتأثيرها على الناس الأقرب إليهم وإلى الجمهور.

- "Diana, Our Mother": واحدًا من فيلمين وثائقين التي كلف بها الأمير وليام والأمير هاري للاحتفال بالذكرى العشرين لوفاة والدتهما، وتضم إجراء مقابلات مع الأميرين، بالإضافة إلى أصدقائها وعائلة الأميرة الراحلة مثل السير إلتون جون وتشارلز سبنسر، كما ضم صور تعرض لأول مرة، ولقطات الأرشيف والأفلام المنزلية من طفولة ديانا، يركز الفيلم على تأثير الأميرة على ولديها وعلى العديد من القضايا التي اعطتها اهتماما مثل الإيدز والألغام الأرضية والتشرد والسرطان.